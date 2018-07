Lavoro, il Pd presenta la legge per il salario minimo legale

Un salario minimo legale «per un'esistenza libera e dignitosa», come recita l'articolo 36 della Costituzione. E' questo il cuore della proposta di legge del Pd presentata oggi in conferenza stampa alla Camera, per tutelare oltre due milioni e mezzo di cosiddetti working poors (lavoratori poveri).

Per il datore di lavoro che non rispetti il livello minimo di retribuzione è prevista una sanzione fino a 20 mila euro, oltre al pagamento della mancata retribuzione. A tal fine sarà istituita una Commissione di esperti e rappresentanti delle parti sociali. "È una proposta alternativa a decreti non bollinati, promessi, vagheggiati con grande superficialità dal governo», ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina.

La proposta di legge prevede anche l'istituzione del salario minimo orario di 9 euro netti l'ora, nei settori non regolati da contratti collettivi. «Nell'Unione europea il salario minimo legale è in vigore in grandi Paesi come Francia e Germania e sono soltanto 5 gli Stati, oltre all'Italia, dove non è presente», è stato sottolineato nella conferenza stampa. La Commissione prevista nella proposta, formata da esperti e rappresentanti delle parti sociali, dovrà dare indicazioni al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per l'aggiornamento periodico del salario minimo orario. Per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore a quella stabilita dalla legge è prevista una sanzione fino a 20 mila euro - in proporzione all'entità della violazione - e il pagamento della mancata retribuzione al lavoratore.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA