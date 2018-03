Rottura nel centrodestra: carta Bongiorno al Senato

di Marco Conti

«Berlusconi non ha ancora smaltito la botta. Non si spiega il perché del risultato elettorale, ma continua a suicidarsi ospitando Salvini sulle sue reti». Il parlamentare azzurro non si tiene mentre il leader della Lega, sostiene, continua «zompettare» da una trasmissione all'altra delle reti del Biscione «in attesa di prendersi la Rai». A bruciare non è tanto l'affondo di Di Maio contro la candidatura di Paolo Romani e Roberto Calderoli a presidente del Senato, quanto la mancata presa...