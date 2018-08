Roma e Bruxelles/Ecco chi sono gli inadempienti dei Trattati Ue

La parola d’ordine è quella: nazionalizzare tutto. La agitano i Cinque Stelle, e pare aver fatto breccia anche in alcuni esponenti della Lega, se è vero che il sottosegretario...

Qualcosa si muove a sinistra. A increspare le acque è Nicola Zingaretti che vuole un Pd che non stia con le elite e non esclude che si possa anche cambiare nome al partito in un prossimo...