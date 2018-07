Roberta Lombardi attacca Grillo: «Caro Beppe, le buche non fanno ridere»

LEGGI ANCHE: Sono stati gli stessi attivisti a rimanere male guardando quel video in cui Grillo gira in auto e dice, sarcastico ma lo dice, che a Roma non c'è neanche una buca. Il problelma delle buche invece nella Capitale esiste: fu la priorità assoluta votata online nel programma elettorale di Roma. E a ricordarlo al garante M5S, è la ex deputata Roberta Lombardi con una lettera aperta a Grillo pubblicata su Facebook.LEGGI ANCHE: Grillo gira video in auto a Roma: «Neanche una buca»

Caro Beppe, «qualche giorno fa sono rimasta stupita, ed è per me la prima volta, di aver visto un tuo video ed aver reagito, alla fine, non con un sorriso ma con un fondo di tristezza. E mi sono subito chiesta il perché». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Roberta Lombardi, rivolgendosi a Beppe Grillo. «Quando hai chiuso il tuo minitour romano dicendo 'non ci sono buche, nessuna buca, nessuna bucà, non ho più riso, e mi è sceso un velo di tristezza. Perché purtroppo il problema delle buche a Roma (come in tantissime altre città italiane) non fa ridere. Perché purtroppo ci sono persone che hanno subito gravi infortuni, e famiglie che hanno subito lutti, a causa del pessimo stato del manto stradale», spiega l'esponente del M5s.





La Lombardi nel suo post riassume i motivi di quello che definisce un «andazzo vergognoso» durato «decenni» e sottolinea: «Capisco benissimo lo sforzo che Virginia Raggi e la sua giunta stanno facendo per sistemare quanto più possibile quel disastro». Poi torna a rivolgersi a Grillo: «Noi non possiamo dire non ci sono buche, caro Beppe. Sarebbe da incoscienti, e noi non lo siamo. Dobbiamo dire la verità: a Roma c'è una situazione difficilissima», c'è «un problema che è sì ereditato dal passato (e i sindaci che ci hanno portato qui dovrebbero vergognarsi, anziché alzare il ditino!) ma che tocca a noi, oggi, risolvere nel modo più rapido, trasparente ed efficiente possibile». La Lombardi scrive: «Noi siamo il MoVimento Cinquestelle: non mettiamo la polvere sotto il tappeto, non mettiamo le chiacchiere sopra le buche».