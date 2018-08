Festival di Venezia, Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica: «Contento di non incontrarmi? Peccato, lo riporterei sulla retta via»

«Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, sono curioso e testardo, nella speranza di riportarlo su retta via...».

Invece lo incontrerei volentieri, sono curioso e testardo, nella speranza di riportarlo su retta via...😄 pic.twitter.com/lmlbwXvSj0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 agosto 2018