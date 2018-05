Grillo a New York ironizza sui rifiuti: «Cercano di imitarci, ma non ce la faranno mai»

Una foto che lo ritrae a New York sorridente, in abito scuro e con un piede appoggiato su alcuni sacchetti di spazzatura lasciati su un marciapiede in attesa della raccolta.



Mentre a Roma cresce la polemica sui rifiuti, Beppe Grillo ironizza dagli Usa: «Cercano di imitarci ma non ce la faranno mai!», scrive infatti il garante del M5S su Instagram e Facebook.





Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA