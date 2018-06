Rider, la Regione Lazio presenta la legge sulle tutele. Zingaretti: «Di Maio non impugni»

La Regione Lazio ha presentato oggi un testo, nero su bianco, a difesa dei "fattorini digitali". Della cosiddetta "gig economy" i rider - chi consegna pasti a domicilio in bici - sono il volto più noto. Nel testo di legge saranno contenuti dunque alcuni aspetti di tutela per chi lavora attraverso piattaforme digitali, a partire da un salario minimo, da individuare in contrattazione collettiva, ma anche più sicurezza sul piano assicurativo, di previdenza e di salute. E poi, tra le idee: rifiuto del cottimo, manutenzione dei mezzi, ma anche indennità per particolari giorni o orari di lavoro.



Zingaretti: "Di Maio non impugni". Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea e la forma del tema del lavoro come grande competenza di carattere nazionale e non regionale. Ma sicuramente siamo contenti se potrà aiutare uno sviluppo anche della legislazione nazionale positivo». «Abbiamo inviato questa legge al ministro del Lavoro Luigi Di Maio - ha annunciato - in uno spirito di piena collaborazione, ma intanto se arriveremo a termine, approvando in Consiglio la legge, mi auguro con la concertazione e l'ascolto di tutti, allora si sarà fatto un buon lavoro per la nostra economia regionale e per l'Italia. Perché non è una legge contro qualcuno - ha concluso Zingaretti - ma è una legge che vuole aiutare questo settore economico a svilupparsi dentro una rete di tutele che va comunque sancita e garantita».

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA