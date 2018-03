Ricetta cinquestelle/ Perché i conti sul reddito di cittadinanzanon tornano

di Oscar Giannino

Non ci sono solo le alchimie declinate dai leader di tutti i partiti dopo la conta dei voti: alchimie che sin qui testimoniano in controluce soprattutto una gran voglia di star lontano dal governo e lasciare il compito scottante ad altri, anche se si dice tutto il contrario da parte di Salvini come di Di Maio, sognando impossibili esecutivi solo della propria parte. II realtà, ciascuno vorrebbe soprattutto esser libero di continuare a far campagna elettorale, fino alle prossime elezioni anticipate. Ci sono però anche i problemi...