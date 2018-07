Renzi conferma: «Cambio casa e per pagarla farò il mutuo, tutto trasparente»

Matteo Renzi conferma l'intenzione di acquistare una nuova casa a Firenze. Nei giorni scorsi La Verità ha riferito di un preliminare di acquisto per una villa da 1,3 milioni di euro in via Tacca a Firenze. Una casa di 11,5 vani e 276 metri di superficie catastale. Dopo una parziale conferma già arrivata nei giorni scorsi, oggi l'ex premier, pur senza fare cifre, torna a parlare del suo acquisto.



«Compra una villa faraonica a Firenze, chissà con quali soldi... Se devo credere a ciò che leggo sul web, siamo almeno alla settima casa acquistata dalla mia famiglia negli ultimi dodici mesi. Da mesi stiamo cercando di comprare una bella casa con tre stanze da letto a Firenze vendendo la nostra bella casa con tre stanze da letto a Pontassieve. Ci sarà da pagare una differenza che copriremo con un mutuo. Tutte le proprietà immobiliari devono essere giustamente denunciate dai parlamentari, in nome della massima trasparenza. Dunque: basterà attendere e verificare», sottolinea il senatore del Pd aggiungendo che «non avendo più attività di Governo posso avere ulteriori entrate, tutte pubbliche, tutte trasparenti» e come non stando più al governo e «rispettando le leggi, sia più facile fare soldi».



«Ma da tre giorni - scrive ancora Renzi nella e-news - il web è pieno di spazzatura con commenti stile "Chissà a chi ha rubato per farsi la faraonica villa": cercheremo di replicare colpo su colpo chiedendo risarcimento danni per tutte le falsità che leggiamo. Ma più sottile è la critica di chi ti dice: ma perché a gennaio hai detto che avevi solo 15.000? in banca e adesso compri casa? Svelo un segreto. Sono stato eletto parlamentare e prendo un ottimo stipendio. Non avendo più attività di Governo posso avere ulteriori entrate, tutte pubbliche, tutte trasparenti. Queste entrate mi permettono persino di prendere un mutuo. Funziona così, da qualche secolo e non solo in Italia. Quello che volevo dire con la pubblicazione del conto corrente è che al Governo uno non si arricchisce come pensano i populisti e i malpensanti. Se fai bene il tuo lavoro finisci che hai 15.000? in banca, sorridente e grato. Se fai altro, ma se non sei al Governo, rispettando le leggi e in modo corretto, è più facile fare soldi. Tutto qui». «Comunque - conclude - se chiudo l'operazione immobiliare vi avviso. Potremo decidere in autonomia di far dormire i nostri figli maschi nella stessa stanza o secondo voi dovrò chiedere un'autorizzazione ai giornalisti del Fatto Quotidiano?».







Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



