Regionali Molise, alle 12 affluenza al 15,17 per cento

Alle ore 12 prima rilevazione dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. I votanti totali delle regionali fu del 61,63%. Stavolta invece si vota in solo giorno. Alle politiche del marzo scorso alle 12.00 l'affluenza era stata del 17,88%, ma i votanti furono il 71,62%. Molto alta l'affluenza a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%.(

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



