Pd, la mossa di Martina: a settembre grande manifestazione contro il razzismo

«Faccio appello perché tutte le realtà civiche, democratiche, associative si uniscano e rispondano insieme a questo clima d'odio razzista, serve una grande mobilitazione, una manifestazione a settembre». Il segretario Pd Maurizio Martinaparte al contratacco dopo le polemiche di questi giorni sul razzismo.



«La manifestazione - ha detto - servirà per dire forte e chiaro che l'Italia non cede al ricatto di questa clima di razzismo e odio ma reagisce con la cittadinanza, con la democrazia, con un idea forte dei diritti e dei doveri. Guai a noi se non vedessimo il rischio che stiamo correndo».

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17



