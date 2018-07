Vigilanza Rai, per la presidenza spunta il nome dell’azzurro Barachini

Alberto Barachini, senatore di Fi e fedelissimo di Berlusconi, è il candidato alla presidenza della commissione di Vigilanza della Rai. La fumata bianca arriva dopo un pranzo ad Arcore di Silvio Berlusconi con Fedele Confalonieri. L'altro possibile candidato alla presidenza era Maurizio Gasparri, che invece dovrebbe andare a presiedere la giunta per le elezioni del Senato. L'intesa tra le opposizioni dovrebbe portare domattina anche all' elezione di Lorenzo Guerini, deputato del Partito democratico, alla presidenza del Copasir. Il Dem Roberto Giachetti dovrebbe andare a presiedere la giunta per le elezioni della Camera. Per guidare la giunta per le autorizzazioni di Montecitorio potrebbe essere invece scelto Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia. Domani le Camere voteranno anche per l'elezione di quattro membri del cda della Rai ma al momento ai parlamentari di maggioranza e opposizione non sarebbe ancora giunta indicazione sui nomi da sostenere.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA