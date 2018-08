Rai a rischio stallo, M5S blocca le nomine: ma Salvini blinda Foa

di Marco Conti

ROMA «La prossima volta chiederemo a Matteo di farci la diretta Facebook dell'incontro con Berlusconi». Tra alleati forse non va bene ironizzare sulle disgrazie altrui, ma indubbiamente nel M5s si coglie una certa soddisfazione nel vedere quello della felpa tanti nemici tanto onore, messo sotto scacco sulla Rai dal «nonno», come i leghisti definiscono Berlusconi quando parlano con i grillini. Eppure Di Maio per ben due volte aveva ricevuto dal collega vicepremier la telefonata: «E' fatta». Ed...