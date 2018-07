Rai, Di Maio: «Al Mise due commissioni per la tv pubblica»

di Stefania Piras

Non basta la commissione parlamentare, quella che il M5S voleva abolire. Sulla Rai il ministro dello sviluppo economico Di Maio annuncia l'istituzione di tre nuovi organismi. Oltre alla commissione bicamerale di Vigilanza sulla tv pubblica, ci saranno nuovi organi di controlli. Saranno commissioni paritetiche « Come Mise metteremo in campo tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto del contratto di servizio » . Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio, parlando in audizione in Commissione Trasporti alla Camera. « In particolare istituiremo la Commissione paritetica MiSE-Rai cui sono attribuiti compiti di vigilanza sugli obblighi contrattuali; la Commissione paritetica MiSE-Rai chiamata ad elaborare le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative » che la Rai deve definire con riferimento alla durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale e il Comitato di confronto MiSE-Rai competente in materia di programmazione sociale » , ha aggiunto.



Sulle nomine dei direttori dei tg Rai invece Di Maio ha dichiarato «N on si dica che stiamo lottizzando la Rai perché siamo rei di aver incontrato a Palazzo Chigi, sede istituzionale, dei candidati al ruolo di ad, il che mi sembra un processo trasparente. L'unica prerogativa del governo e in particolare del Mef: l'ad Rai. Li stiamo incontrando perché non li conosciamo e questo testimonia che stiamo selezionando per competenze e per curriculum » , ha concluso.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA