di Mario Ajello

ROMA Sono quasi pronti gli scatolini al settimo piano di Viale Mazzini. Abitato dai vertici della Rai, che il 30 giugno andranno via per scadenza. Si cambia. Via i vecchi, e avanti i nuovi. E qualcuno già sta mandando ai presidenti del Senato e della Camera il curriculum e i titoli, in certi casi solo presunti, di merito. E c’è tempo fino al 30 maggio per auto-candidarsi a guidare la corazzata televisiva. Ma i nuovi chi? Il governo - e due dei prossimi membri del Cda saranno di nomina dell’esecutivo - è...