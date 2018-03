Putiniani d'Italia: nuova linea con lo Zar, adesso via le sanzioni

di Mario Ajello

Putiniani d'Italia? In festa! «Mi auguravo la vittoria del presidente russo - è l'esultanza di Salvini - ed eccola qui. Tutto come previsto. Putin è uno dei migliori uomini politici della nostra epoca, è una speranza per tutti noi». Putin l'amico di Berlusconi (la foto dei due col colbacco è ormai un'icona quanto quella di Zio Vladimir che tira la pallina a Dudù nel corridoio di Palazzo Graziosi), Putin ammirato da Di Maio e dai 5 stelle, il Putin modello di democrazia decidente...