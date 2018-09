Province, il 31 ottobre si torna a votare

Da una attenta lettura del decreto Milleproroghe appena approvato dal parlamento emergono novità anche per gli enti locali. Niente sanzioni per le province e città metropolitane che non rispettano il raggiungimento del "saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali". Le sanzioni non ci saranno. E per le elezioni delle presidente di Province e Consigli provinciali del 31 ottobre, potranno essere eletti anche "i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni". © RIPRODUZIONE RISERVATA