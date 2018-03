Presidenza delle Camere, incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione anche del Pd

A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a Montecitorio per un nuovo confronto sul nodo delle presidenze delle Camere.



IL PD

«Questa sera avremo un ulteriore appuntamento per impostare un lavoro utile, io spero con un nuovo metodo. Noi ci andremo. Capiremo se c'è volontà di costruire un passo in avanti oppure no. Decideremo sulla base degli elementi che avremo come operare». Lo ha detto Maurizio Martina alla riunione dei parlamentari dem sull'incontro stasera di tutti i rappresentanti delle forze politiche sul nodo presidenza delle Camere.

Giovedì 22 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA