Acli denuncia aumento di poveri con progressivo aumento età per assegno sociale

Città del Vaticano - Le condizioni di disagio economico e la povertà di decine di migliaia di italiani «rischiano di aggravarsi anche a causa del progressivo aumento dell’età anagrafica per ottenere l’assegno sociale». La denuncia

arriva da Roberto Rossini, presidente nazionale Acli, a commento dei dati

sulla povertà nel nostro Paese pubblicati dall’Istat.



«Secondo quanto previsto dalla riforma Fornero, dal primo gennaio di quest’anno per ottenere l’assegno sociale bisogna aver compiuto 66 anni e 7 mesi (rispetto ai 65 anni e 7 mesi del 2017) e nel 2019 spetterà solo al compimento del 67esimo anno di età». Un aumento che causerà enormi problemi alla fascia più debole.



«Rischiamo in questo modo - continua Rossini - di creare nuovi poveri, di uomini e donne che, in attesa di raggiungere l’età anagrafica per ottenere l’assegno sociale, rimangono senza alcuna prestazione assistenziale di sostegno. Sia i dati Inps che i dati del Patronato Acli testimoniano una significativa diminuzione delle domande di assegno sociale esclusivamente imputabile all’aumento dell’età pensionabile e non al miglioramento delle condizioni economiche. È vero che è entrato in vigore il Rei, la nuova misura di contrasto alla povertà, ma è un errore sovrapporre i due strumenti di sostegno, diversi per finalità e

per requisiti di accesso».



Mercoledì 27 Giugno 2018



