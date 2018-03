Il caso americano/ Porte girevoli segno di forza del leader

di Marco Gervasoni

Ha una diversa mentalità, un modo diverso di pensare». Così, secondo il New York Times, Trump avrebbe giustificato il licenziamento del segretario di Stato, Rex Tillerson. L’ex manager ha goduto di due privilegi, per così dire: è il primo segretario di Stato dimesso via twitter, apparentemente senza essere consultato. Nella storia recente, è inoltre il primo ad essere sostituito a neppure metà mandato presidenziale - per ritrovare un caso simile bisogna risalire agli inizi della...