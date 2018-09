Ponte, via libera del cdm al decreto "urgenze" con le misure per Genova

Sembrava che il decreto sul ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto «urgenze» - su Genova, Ischia e Centro Italia - e al decreto «concretezza». Lo dice ai cronisti il ministro per il Sud Barbara Lezzi uscendo da Palazzo Chigi.



«Abbiamo adottato un ddl, in particolare sulla concretezza delle pubbliche amministrazioni contro l'assenteismo, e il decreto sulle emergenze». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il premier Conte. Nel dl emergenze ci sono interventi anche per i terremoti di Ischia e del Centro Italia. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, è il premier, Giuseppe Conte. «Non ci sono terremoti di serie A e di serie B. I morti pesano. Se ci sono degli sfollati, le famiglie pesano. Ci sono terremoti con più danni e altri con danni più contenuti ma sono tutti importanti. Dopo 1 anno interveniamo anche per Ischia e il Centro Italia», sottolinea Conte.



E sul commissario per l'emergenza di Genova dice: « Il nome ancora non c'è. Chiaramente ci riserviamo di farlo con un decreto del presidente del Consiglio successivamente.