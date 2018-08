Ponte crollato Genova, Tria: sotto accusa intero sistema, ora piano investimenti

«È l'intero sistema di competenze e responsabilità in tema di investimenti pubblici infrastrutturali che deve essere chiamato in causa e che è alla base del degrado infrastrutturale dell'Italia, dei ritardi e dell'incapacità di spesa». È quanto afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in una nota sul crollo del ponte a Genova sul quale «non potrà mancare l'esame attento e rigoroso delle cause e e delle responsabilità». Ma - avverte il ministro - «nessuno si dovrà trincerare dietro l'alibi della mancanza di fondi o di vincoli di bilancio».



La tragedia di Genova «conferma l'assoluta necessità di un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture, a cui il governo sta già lavorando, che parta dallo sblocco degli investimenti e degli interventi di manutenzione che hanno già finanziamenti a disposizione», prosegue il ministro dell'Economia che ricorda poi come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno vincoli di bilancio».



«Di fronte all'immane tragedia di Genova è il momento del cordoglio e dello sforzo di tutti per prestare i primi soccorsi e affrontare l'emergenza della città», dice ancora il ministro, tornando sul tema degli investimenti che, anche da professore di economia, erano al centro di molti suoi interventi e che sono una priorità anche per il governo «come è una priorità il superamento dell'incapacità di spesa e di intervento».





