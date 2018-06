Tra Ue, Russia e Usa/ Il baricentro da trovare per la nostra politica estera

di Romano Prodi

In questi giorni si è molto discusso a proposito della politica economica del futuro governo e poco invece di politica estera, pur essendo i due capitoli strettamente legati fra loro. Conviene perciò riflettere sulle pur scarse note del programma di politica estera concordato fra Lega e 5Stelle. Riflettere sulla possibilità che tale programma possa essere messo in atto e, infine, sulla compatibilità delle diverse proposte. Si tratta di un esercizio non semplice, in quanto il programma comune parte con...