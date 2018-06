Piazza San Carlo, chiesto rinvio a giudizio per Appendino

«R invio a giudizio della sindaca Chiara Appendino ». È la richiesta avanzata dalla procura di Torino per quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di piazza. Chiesto il processo anche per altri 14 indagati nell'inchiesta.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA