Periferie, con un emendamento saltano i fondi. E l'Anci protesta: già partiti gli appalti

Esplode il caso del Piano Periferie. Varato due anni fa dai governi Renzi e Gentiloni - con 2 miliardi stanziati - il piano per riqualificare le periferie urbane sarà parzialmente rinviato per altri due anni, fino al 2020, sulla base di un emendamento del governo inserito nel decreto milleproroghe. Un rinvio che ha il sapore del bacio della morte per il provvedimento, visto che i soldi risparmiati saranno destinati ad altri investimenti degli Enti locali. Contro questa decisione protesta però il presidente dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro: su questa misura erano già state firmate dai Comuni 120 convenzioni, e i sindaci «potrebbero diffidare la presidenza del Consiglio ad adempiere a quanto deciso e sottoscritto dal governo. Davvero non vorremmo essere costretti ad arrivare a tanto. Ma pretendiamo chiarezza».

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 00:14



