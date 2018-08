Maxi pensioni, Di Maio: «Depositato in Senato il disegno di legge»

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Quello sulle cosiddette «pensioni d'oro» è «un disegno di legge che abbiamo depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento» che «mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro netti per tutti coloro che non hanno versato i contributi.I soldi che si tagliano li useremo per le pensioni minime dei pensionati italiani». Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo l'approvazione del del decreto Dignità.