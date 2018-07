Pd, verso l'accordo su Martina. Tensione sulla data del congresso

A cinque giorni dall'Assemblea nazionale, le correnti del Pd hanno raggiunto un accordo su molti punti, a cominciare dall'elezione di Maurizio Martina a segretario con pieni poteri. Rimane il dubbio della data del congresso, se cioè tenerlo prima o dopo le elezioni europee del maggio 2019, e soprattutto come affrontare la fase «costituente» che tutti invocano per rilanciare il partito. In ogni caso l'avvio dell'attività parlamentare dà al Pd lo spazio per rendere più concreta la propria alternatività. A incoraggiare i dirigenti dem è stato un sondaggio Swg tra gli elettori del Pd. Il 78% afferma che il Pd «sta vivendo una fase di difficoltà», e solo il 14% ritiene che «abbia terminato il suo ciclo storico».

Ha dunque buon gioco il reggente Martina a «non credere che si debba ripartire azzerando tutto». Che ci sia un accordo ampio sull'elezione a segretario di Martina all'Assemblea, lo fa capire lui stesso quando, parlando del futuro dice: «Io vorrei organizzare tutte le energie, iniziare da sabato un lavoro costituente e farlo insieme, lavorando sulle idee. Dobbiamo rimettere a fuoco il nostro progetto partendo dal bisogno di protezione dei cittadini che non può essere lasciato alla propaganda della destra. Penso ci siano risposte alternative a quello che stiamo vedendo».

L'alternativa al governo giallo-verde arriverà in Parlamento, e si è vista oggi con la presentazione del pacchetto famiglia, una serie di misure a sostegno di natalità e famiglie. Su questo e sulla bocciatura al decreto dignità il partito si è trovato unito. Insomma l'opposizione in Parlamento aiuterà a ridefinire l'agenda del nuovo Pd e, ha detto Martina, aiuterà a riaprire il dialogo con la società oltre a smussare le divisioni. Queste permangono sulla data del congresso. I renziani, che domani pomeriggio si riuniranno, sono favorevoli a farlo slittare all'autunno 2019, e oggi anche Piero Fassino ha dato questa indicazione. Ciò lascia insoddisfatta l'area di Andrea Orlando che vorrebbe le Assise prima delle elezioni europee della prossima primavera, avendo in Nicola Zingaretti il candidato. Ma anche personalità vicine a Renzi, come Emanuele Fiano, preferirebbero questa soluzione. Il tema di fondo rimane la fase costituente: «Il Pd è nato nel 2008 col maggioritario come risposta al centrodestra - osserva Antonello Giacomelli - oggi siamo col proporzionale e con un governo giallo-verde: il mondo è cambiato»

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25



