Pd, il 29 settembre c'è il derby a Roma: la manifestazione slitta al 30

Il derby romano di calcio di sabato 29 settembre val bene un rinvio. E così, dopo aver annunciato e formalizzato ieri in direzione quella stessa data per la sua grande manifestazione anti governo, il Pd ci ha ripensato. E l'appuntamento di piazza del Popolo per dire no al razzismo e no alle politiche dell'esecutivo giallo-verde, si sposta al giorno seguente, domenica 30.



A rivelarlo è stata ieri sera, parlando dal palco della festa dell'Unità di Ravenna, Marina Sereni. Fonti del Nazareno confermano. Si era anche esaminata l'idea di spostare la data di sette giorni, ma è risultata altrettanto impraticabile: ci sono gli appuntamenti precongressuali di Nicola Zingaretti e di Matteo Renzi, mentre il 27 ottobre si svolgerà a Milano il forum tematico.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA