Pd, alla manifestazione di Roma del 30 ci sarà anche "Bobo"

«Ci sarà anche Bobo in piazza insieme a noi. Ci sarà anche Sergio. Saremo in tanti per l’Italia e per la democrazia. Contro chi vuole distruggere l’Europa e il nostro futuro». Con questo tweet Maurizio Martina ha presentato il logo della manifestazione di domenica 30 settembre in piazza del Popolo a Roma.



Su un fondo giallo, il celebre "Bobo" disegnato da Sergio Staino che va in piazza insieme a un'Italia tricolore che ha le sembianze della sua amata Bibi. Come a dire: scendere in piazza stavolta è una questione di amore per l'Italia, appunto.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



