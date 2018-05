Pd, assemblea al via senza accordo: dem divisi

Ancor prima che l'Assemblea nazionale del Pd all'Ergife si apra, l'intesa all'interno del partito manca. Al momento, due fronti contrapposti. L'area renziana per punterebbe all'indizione del congresso subito con Matteo Orfini, presidente dell'assemblea, che, da Statuto dem, guiderebbe la fase congressuale. Il 'correntone' antirenziano che invece sta raccogliendo firme per un ordine del giorno da presentare in assemblea per eleggere oggi segretario Maurizio Martina fino al congresso da tenersi nei prossimi mesi.



Nel clima di tensione che accompagna l'inizio dei lavori circola voce nell'area pro Martina che i renziani starebbero invitando i propri delegati a restare fuori dall' assemblea per far mancare il numero legale necessario per votare. Intanto Matteo Renzi e Paolo Gentiloni sono arrivati all'Ergife.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA