«Fare il parlamentare è stressante». Le deputate M5S: a settembre corsi di yoga

«Ora et labora», da motto benedettino a nuovo stile di vita grillino. Le pratiche meditative - anche se nella loro versione 'orientalè - cominciano a far breccia nella compagine parlamentare pentastellata, che per gestire lo stress e le fatiche connesse al nuovo ruolo di forza di maggioranza e di governo potrebbe presto trovare nello yoga una 'valvola di sfogò. Tra i deputati M5S, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è infatti chi pensa di organizzare dei gruppi di yoga alla ripresa dei lavori dopo la pausa agostana. Idea che nel corso della passata legislatura era già stata avanzata dalla deputata Dalila Nesci e che nell'attuale gruppo alla Camera starebbe riscuotendo consensi e facendo proseliti.



Tra questi c'è la portavoce campana Carmen Di Lauro, che ha deciso di porre il tema della salute e del benessere mentale al centro della sua attività parlamentare: «Viviamo in una società disumanizzata - spiega all'Adnkronos - in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo tra lavoro, computer, tablet, smartphone. Perdiamo il contatto con la nostra interiorità e con il momento presente. Se pensiamo che il governo è dovuto intervenire tramite un decreto per installare sui seggiolini dei bambini un apparecchio che avvisi i genitori in caso di 'dimenticanzà in auto, è evidente che vi è un grosso problema».





Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



