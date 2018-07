Parlamento, riparte l'attività delle Commissioni

Dopo una lunghissima pausa parte l'attività delle commissioni parlamentari che sono il vero polmone dell'attività legigislativa. Per martedì 3 luglio è in programma l'audizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria nelle commissioni V riunite di Camera e Senato, mentre in nona commissione Senato (riunita con quella della Camera), sono attese le comunicazioni del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per giovedì 5, come quelle del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sempre a palazzo Madama. Si terranno, invece, la settimana successiva, mercoledì 11 luglio le comunicazioni del Guardasigilli Alfonso Bonafede in commissione Giustizia. In X commissione Industria è in via di definizione l'appuntamento con il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:57



