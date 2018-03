Camere presto convocate in seduta comune per eleggere un giudice della Consulta

di Marco Conti

Seppur lentamente e tra mille polemiche, le Camere procedono nella definizione delle strutture interne eleggendo vicepresidenti, questori e segretari d’aula. Molto presto, prima quindi della costituzione di un possibile governo, è molto probabile che il Parlamento dovrà essere convocato in seduta comune per eleggere un nuovo giudice della Corte Costituzionale e due membri laici del Csm.



Gli appuntamenti acquistano un certo interesse perché occorrerà vedere quali maggioranze si formeranno, se si formeranno, per arrivare nelle votazioni prima ai due terzi e, dal quarto scrutinio ai tre quinti.





Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA