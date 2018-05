Aborto, Papa Francesco incoraggia i medici all'obiezione di coscienza

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano Il Papa si schiera a fianco dei medici obiettori che si rifiutano di praticare aborti. «Non manchi la vostra sollecitudine anche a difesa della libertà di coscienza, dei medici e di tutti gli operatori sanitari. Non è accettabile che il vostro ruolo venga ridotto a quello di semplice esecutore della volontà del malato o delle esigenze del sistema sanitario in cui lavorate». Papa Francesco ha fatto chiarezza sul tema parlando davanti ad una delegazione della Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici (Fiamc), in occasione del prossimo congresso che si terrà a Zagabria dal 30 maggio al 2 giugno. «Vi incoraggio a proseguire con gioia e generosità il cammino associativo, in collaborazione con tutte le persone e le istituzioni che condividono l’amore alla vita e si adoperano per servirla nella sua dignità e sacralità ha aggiunto chiedendo maggiore impegno “anche nelle discussioni che riguardano le legislazioni su temi etici sensibili, come ad esempio l’interruzione di gravidanza, il fine-vita e la medicina genetica».



