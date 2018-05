Gentiloni: «Se l'Italia crede nell'Europa può essere protagonista»

«L'Italia è uno dei grandi» in Europa, «è tornata credibile e ora che si discute del futuro dell'Europa può dire la sua». Ma «per essere in questa discussione bisogna credere nel futuro dell'Europa e non considerarla un fastidio». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al Tg1.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25



