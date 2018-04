Pd, il ministro Orlando contro Renzi: «Lasci lavorare Martina e decida: è o no responsabile della sconfitta?»

«Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non è la sua, ma mia o dei cambiamenti climatici, può decidere di ritirare le dimissioni e continuare a esercitare il suo mandato». Lo dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando, lasciando palazzo Chigi dopo il Cdm. «Se, invece, Renzi si assume come ha detto una quota significativa di responsabilità e ne trae come conseguenza di arrivare alle dimissioni deve consentire a chi pro tempore ha avuto l'incarico di poterlo esercitare -aggiunge Orlando-. Altrimenti non riparte l'iniaziativa, il dibattito e la ripresa del rapporto del Pd con la società. Su questo, credo, si debba fare chiarezza e la riunione di ieri di Renzi su questo punto non contribuisce».



«Dopo un risultato così devastante, una riflessione profonda è necessaria. Non può esserci una rimozione di quel risultato utilizzando le contingenze o fatti nuovi che emergono», continua il ministro Orlando. E aggiunge: «Domani c'è una iniziativa organizzata dai giovani della sinistra, del Pd e non solo, non è un momento correntizio ma di riflessione sul voto. È utile farlo, tanto più perchè il Pd ancora non ha promosso momenti di questo genere e se non si fa nel partito lo si faccia attorno al partito. Non lo viviamo come un momento di competizione interna ma di riflessione utile».



«Non si può fare una discussione in cui si propone una equivalenza tra l'alleanza con il Pd e quella con la Lega, evidentemente c'è un serio problema di proposta programmatica. Se si ritiene che si possa governare con gli uni o con gli altri significa che si ha un programma vago e questo non depone a favore di chi ragiona di contenuti. Io non so cosa succederà, ma penso sia importante che le forze emerse vincitrici dal voto incomincino a parlare dei problemi degli italiani e non solo di chi fa il presidente del Consiglio - ha aggiunto il ministro della Giustizia - Il voto ha posto una domanda forte di cambiamento sociale, continuare a parlare solo di organigrammi rischia di creare un elemento di scollamento tra istituzioni e società che non fa bene a nessuno».

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA