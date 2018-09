Sanzioni Ue all’Ungheria di Orban: M5S favorevole, contrari Salvini e Forza Italia

M5S voterà a favore delle sanzioni all'Ungheria di Viktor Orbàn mentre la Lega e anche Forza Italia voteranno contro. Gli alleati del governo giallo-verde si troveranno quindi su fronti opposti a Strasburgo, ma questo, assicura Salvini, non pregiudicherà nulla nei loro rapporti.



Forza Italia che fa parte del Gruppo dei Popolari (Ppe) al Parlamento europeo insieme a Fidesz, il partito del premier ungherese.

«La verità è che il giudizio contro di noi è già scritto», ha detto dal canto suo Orban, in un video postato sulla sua pagina Facebook, in vista della votazione di domani. «Nel parlamento europeo i parlamentari a favore della migrazione sono la maggioranza», ha affermato.

«Nessun problema con il M5s sul voto contro Orban: ognuno è libero di scegliere cosa fare. La Lega in Europa sceglie per la libertà», ha detto Salvini. In questo caso la sintonia è con