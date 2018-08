Orban, vertice a Milano con Salvini: «È il mio eroe, l'unico che ferma i migranti»

PLAY FOTO Orban a Milano per l'incontro con Salvini, proteste in città

Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala più dura in Europa. Un meeting che turba il Movimento cinquestelle, nei giorni scorsi impegnato a sottolineare che si tratta di un appuntamento politico e non istituzionale. L'incontro nella sede della prefettura di Milano è iniziato poco dopo le 17. Orban è arrivato in perfetto orario indossando una cravatta verde.



LEGGI ANCHE ----> Incontro a Milano tra Matteoe Viktorcon al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala più dura in Europa. Un meeting che turba il Movimento cinquestelle, nei giorni scorsi impegnato a sottolineare che si tratta di un appuntamento politico e non istituzionale.LEGGI ANCHE ----> Orban-Salvini, pranzo a Milano

Orban:

Con il ministro dell'Interno Matteo Salvini «voglio fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe». Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn, uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. «È un mio compagno di destino - ha aggiunto - sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione», ha concluso Orbàn.