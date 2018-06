Olimpiadi, Di Maio vola a Torino per perorare la causa di Appendino

di Stefania Piras

Erano stati proprio i consiglieri comunali contrari alle Olimpiadi a pretendere la presenza del leader maximo Luigi Di Maio. E lui ha capito che la situazione a Torino è compromessa e serve un faccia a faccia a cui non può rinunciare nemmeno Chiara Appendino. La sindaca paga la sua indipendenza con la maggioranza che ultimamente la accusa di scarsa condivisione e mancato ascolto. Il dossier Olimpiadi che è ora nelle mani del sottosegretario Giorgetti, i consiglieri non lo hanno mai visto. Perché è molto lontano dagli studi che hanno in mano loro e che dicono che i costi sono alti e i benefici pochi.



Per questo parteciperà anche il leader del M5s Luigi di Maio questa sera al vertice a Palazzo Civico, a Torino, tra la maggioranza e la giunta comunale sul tema della candidatura di Torino alle Olimpiadi Invernali del 2026.



Giorgetti sul tema non si sbilancia. «La Appendino ci ha dato degli elementi come ce li ha dati Zaia, come ce li ha dati Sala. Ma quelle sono le loro proposte poi la decisione tocca a noi e va presa entro la prossima settimana». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, rispondendo alla Camera ai cronisti riguardo all'incontro di ieri a Palazzo Chigi con la sindaca di Torino sulle Olimpiadi 2026.

