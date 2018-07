Olimpiadi, Appendino al Coni da Bianchedi per la candidatura

di Stefania Piras

« In questi giorni incontrerò tutti i rappresentanti delle tre città in lizza, è un fatto istituzionale: noi siamo completamente laici in questa partita, non c'è nessun tipo di tendenza a favore di qualcuno e lo verificherete » . Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò sulla sfida tra Torino, Milano e Cortina per candidarsi a ospitare i Giochi Olimpici invernali del 2026.



« Domani sarò a Milano per un impegno preso da tempo con il governatore Fontana, prima al telefono ho sentito il sindaco Sala con il quale sono in continuo contatto - ha rimarcato Malagò a margine di un evento al Coni - Nei prossimi giorni incontrerò anche i vertici della candidatura del Veneto, con Luca Zaia dobbiamo fissare a breve un appuntamento. Tra l'altro oggi pomeriggio incontreremo anche il sottosegretario Giorgetti per un tema ancora più urgente, per un fatto di scadenze temporali, vale a dire le Universiadi » .



La Sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata al Coni, a Roma ma non ha incontrato Malagò, bensì Diana Bianchedi, la responsabile per le candidature italiane ai giochi invernali del 2026, a cui ha illustrato il pre dossier olimpico, appena inviato. Prima aveva incontrato il ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro, con il quale ha affrontato il tema della compensazione Imu/Ici.



Appendino spera ancora di portare a casa la candidatura ai Giochi invernali del 2026 nonostante i contrasti ancora presenti nella sua maggioranza. Il comitato promotore di Torino sui social fa gli scongiuri. «Cari amici - si legge sulla bacheca di Facebook di Torino 2026 - risolto (definitivamente?) il nodo M5S, il dossier olimpico di Torino 2026 sta prendendo forma. Intanto sta girando in rete il primo dossier, di oltre 150 pagine, che era stato redatto prima del subbuglio pentastellato e che ricalcava, prevedendo dei miglioramenti quello per Torino 2006. In alcune parti sembrava quasi una copia fedele ma in ogni caso sarà necessario mettervi mano dopo l'intervento di Di Maio col quale si sono accettate alcune modifiche proposte dai "ribelli" che però hanno fortemente ridimensionato le loro richieste (e che, al momento non paiono più così stravaganti ma sono state riportate all'ordine naturale delle cose).

Aspettiamo di leggere quello definitivo, sperando che Torino, non si dimentichi di coinvolgere anche i comuni montani, fondamentali per spuntarla sulle altre concorrenti».

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



