Olimpiadi 2026, Di Maio: «Abbiamo pagato atteggiamento del Coni». Salvini: «Peccato perdere occasione»

Sul caso Olimpiadi il M5Sm nella persona del vicepremier Luigi Di Maio, accusa il Coni.

Grazie a Giancarlo Giorgetti per il lavoro fatto sulle Olimpiadi - scrive in un post sui social - La verità è che in questa vicenda abbiamo purtroppo pagato l'atteggiamento del Coni che, nel tentativo di non scontentare nessuno, non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara sin dall'inizio, creando una situazione insostenibile in cui come al solito si sarebbero sprecati soldi dello Stato. A questo punto chi vorrà concorrere dovrà provvedere con risorse proprie».LEGGI ANCHE Olimpiadi 2026, Giorgetti: «La candidatura dell'Italia è morta qui». Ma Lombardia e Veneto rilanciano