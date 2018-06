New York Times: in Italia governo schifoso ma come Trump ha intuito la rabbia

Il New York Times dedica l'articolo di apertura al nuovo governo italiano, che definisce «terribile» e «schifoso», ma che - aggiunge - «alla fine potrebbe essere buono per l'Europa». Tuttavia Roger Cohen, l'autore dell'articolo intitolato 'Applauso al terribile governo italianò, non ha dubbi: i due partiti al governo, la Lega e il M5s, «mettono insieme bigottismo e incompetenza a un livello inusitato. Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale globale».



Per farla breve, prosegue l'autore, «non vedo niente nella Lega o nel Movimento 5 stelle diffuso via Internet che non mi disgusti». Eppure, Salvini e Di Maio «hanno ragione», sottolinea Cohen: «Sono sulla pista giusta e per questo hanno vinto, proprio come Trump ha vinto perché ha intuito una rabbia che stava filtrando e che troppi liberali avevano ignorato». L'autore definisce poi una «manovra intelligente» la decisione di non dare il ministero delle Finanze a Paolo Savona: questo «non solo ha salvato la coalizione, ma ha anche rafforzato la democrazia».

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA