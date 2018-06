Neoeletti, Perconti (M5S): «Al lavoro per realizzare il reddito di cittadinanza»

di Stefania Piras

Deputato Filippo Perconti, si presenti.

Sono un imprenditore trentenne di Bivona, provincia di Agrigento. Mi occupo di servizi postali. Risulto iscritto su Rousseau dal 2014. Sono stato rappresentate degli studenti a Palermo nella facoltà di giurisprudenza, studi che poi ho interrotto.

Che votava prima?

Ho votato anche MPA

Quante preferenze ha preso alle parlamentarie?

220 voti

In quale commissione va?

Sono in commissione Lavoro e sostituto in commissione esteri. Stiamo lavorando sui nostri cavalli di battaglia: reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, superamento della Fornero, i provvedimenti del nostro ministro Di Maio.

Come cambia la vita da deputato?

La vita privata é scomparsa, giro molto nei comuni amministrati dal Movimento 5 stelle, a Porto Empedocle vado domani: c'è un'emergenza rifiuti. Sto studiando molto i regolamenti della Camera. Domani torno in Sicilia perché 55 operatori dei call center 4U servizi, a rischio licenziamento, hanno chiesto di incontrarmi.

Giovedì 21 Giugno 2018



