Di Maio: «Un negozio su quattro resterà aperto di domenica»

Il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira su La7, ha parlato della proposta di chiudere domenicalmente gli esercizi commerciali. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti, ha aggiunto.​:





Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa - ha detto Di Maio - ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono».