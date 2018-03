Ministeri, coro di no all'ipotesi trasferimenti. Più poteri a Roma, l'idea ammalia Raggi

di Simone Canettieri

La strategia nazionale del M5S val bene il trasferimento dei ministeri, per Virginia Raggi. La sindaca, a sorpresa ma non troppo, apre a Matteo Salvini. Il leader leghista in un'intervista a Il Messaggero ha detto due cose importanti per il futuro della Capitale. Ha immaginato un ruolo «federale» e «più forte» per Roma e, soprattutto, ha proposto lo spostamento di alcuni dicasteri al Sud. La grillina glissa su quest'ultima idea, con il rischio che se passasse il metodo magari potrebbero anche finire al...