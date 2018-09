Milleproroghe, Italia in Comune al governo M5S-Lega: «Giù le mani dalle periferie»

«Il tema del bando delle periferie e dello scippo del bando di 1 miliardo e 600 milioni destinato a interventi per luoghi degradati, è inaccettabile. Si sottraggono questi fondi non ai Comuni, ma ai cittadini per spenderli in manovre elettorale in vista delle europee. Siamo qui a chiedere che questo scippo non venga fatto e di togliere le mani dalle periferie e dai Comuni». Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, in una conferenza stampa alla Camera con Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, e Damiano Coletta, sindaco di Latina.



Hanno partecipato anche i deputati Alessandro Fusacchia e Serse Soverini che hanno presentato un emendamento al Milleproroghe per la «soppressione» delle norme approvate al Senato che «modificano l'utilizzo del Fondo finanziamenti e sviluppo infrastrutturale». Per la prima volta, denunciano, «nella storia di questo Paese si fa un investimento straordinario per intervenire sulle periferie e poi con un tentativo furtivo e maldestro, il governo propone un emendamento che taglia 1 miliardo e 600 milioni». «Chiediamo a tutti i parlamentari -è l'appello di Italia in Comune-, innanzitutto delle opposizioni, ma anche di 5 stelle e lega che tanti amministrano tanti comuni, di votare il nostro emendamento». Italia in Comune ha inviato una lettera-appello ai sindaci dei comuni vincitori del bando per le periferie (si tratta di 120 tra Comuni e Città metropolitane) di sostenere l'emendamento e e chiedere ai parlamentari del territorio di votarlo. «Dopo anni di politiche lacrime e sangue nei confronti delle città, il 'governo del cambiamentò vuole mettere a segno un altro delitto perfetto. Italia in Comune è pronta a fare la sua parte per bloccare la scure calata da questo governo sulle città».



Italia in Comune scalda i motori anche in vista delle prossime elezioni. «Italia in comune parteciperà alle elezioni regionali dei prossimi mese ed è pronta a costruire una lista nazionale in vista delle politiche e nuove alleanze per le Europee», ha detto Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale del partito dei sindaci che alle scorse amministrative ha candidato una decina di esponenti e ha eletto ben sette primi cittadini. Alle Europee Italia in Comune parteciperà con un'idea di Europa forte e solidale. Come sceglierà i candidati? «Serve un cursus honorum come nell'antica Roma», ha detto Pascucci.

LunedƬ 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



