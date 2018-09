Milleproroghe, approvata la fiducia alla Camera: 329 "sì" e 220 "no"

L'Aula della Camera ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 sì e 220 no. Dalle 15 l'Assemblea avvierà l'esame degli ordini del giorno per arrivare alla votazione finale sul provvedimento che, viste le modifiche, dovrà tornare in terza lettura all'esame di Palazzo Madama. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 23 settembre.





Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37



