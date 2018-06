Migranti, l’accordo arriva all’alba. Conte esulta: ora l’Italia non è più sola

di Alberto Gentili

I leader europei hanno discusso e litigato per oltre 18 ore. L’Italia ha minacciato il veto e ha paralizzato i lavori del Consiglio pur di andare a risultato. Ma all’alba il premier Giuseppe Conte appare decisamente soddisfatto: «È stato un lungo negoziato, ma da oggi l’Italia non è più sola». Il premier elenca un articolo dopo l'altro del testo delle conclusioni del summit per dimostrare come i partner Ue abbiano recepito e sottoscritto molte delle richieste del piano in dieci punti presentato da Roma.