Il Pd si spacca anche sui migranti. Orfini: «Minniti ha favorito la destra»

«Alcune scelte di governo hanno favorito lo sfondamento a destra. Se andiamo in tv a dire che l'immigrazione è un pericolo si fa un assist a. La lettura sull'immigrazione data dal nostro governo ha sdoganato una lettura di destra del fenomeno». Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini a Cartabianca, facendo riferimento al ministro dell'Interno Marco Minniti. «Io penso che il governo abbia ben lavorato in tema di immigrazione, Orfini non è nuovo a queste valutazioni, ha sempre manifestato il suo dissenso. Noi ci riconosciamo nel lavoro di Minniti», replica Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Pd.