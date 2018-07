Migranti, Moavero: «Porti aperti in Italia sino alla modifica di Sophia»

«Nel giro di qualche settimana» si arriverà alla «modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese». Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a Berlino dopo l'incontro con il collega tedesco Heiko Maas. Nel frattempo, ha aggiunto il ministro, «l'Italia garantirà l'approdo nei propri porti di tutte le persone salvate» dalle navi della missione Sophia. «Non si tratta di una nuova operazione Sophia ma di nuove regole nelle quali l'operazione Sophia deve continuare», ha specificato Moavero.



«Nel Consiglio europeo è emerso che occorre una responsabilità condivisa già quando le persone vengono salvate, a monte di chi abbia o meno diritto d'asilo», ha sottolineato il ministro degli Esteri Enzo Moavero - «Dobbiamo affrontare un lavoro complesso che richiede di spostare l'attenzione dal momento dell'arrivo al momento delle partenze dei luoghi d'origine, alla sorgente e non solo alla foce, intervenendo nei paesi dove partono, agire sui tragitti di questi tragici spostamenti per lottare contro i trafficanti», oltre a continuare a operare i salvataggi in mare, ha aggiunto.



Intanto domani la commissione europea presenterà i punti principali della proposta sui migranti, ossia sbarchi e centri controllati. Un testo che sarà sul tavolo alla riunione degli ambasciatori dei 28 (Coreper) mercoledì prossimo. Nel documento - secondo quanto si apprende - si dovrebbe fare riferimento ai centri negli Stati membri in base alla conclusioni raggiunte al Consiglio europeo di fine giugno e dunque su base volontaria e del sostegno europeo a riguardo. Si tratterà di indicazioni e non di regole sulle quali gli Stati membri si confronteranno.



Il presidente della Camera. «Dobbiamo riuscire ad avere una politica molto più lungimirante e seria con la Libia, perché la Libia non è né un Paese né un porto sicuro. Non possiamo girarci dall'altra parte». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al Festival di Giffoni. Il primo punto, per Fico, «è salvare vite in mare sempre e comunque. Poi si deve imparare a gestire l'accoglienza e l'integrazione». «Se avessimo un'Europa solidale che cercasse di integrare, anche le emergenze non esisterebbero più», ha sottolineato. «Le persone che arrivano sulla frontiera libica spesso si ritrovano in veri e propri lager. Non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo comprendere come mettere in sicurezza queste persone, magari con le grandi organizzazioni internazionali, come l'Unhcr e l'Oms e dobbiamo provare a fare un discorso vero con la Libia», ha detto Fico rispondendo a una domanda sulla questione migranti. «Le tratte che arrivano dalla Nigeria spesso si fermano in varie 'casè gestite da trafficanti di esseri umani - ha spiegato - fino ad arrivare in Libia, dove magari gli vengono anche espiantati gli organi, per quel traffico. È qualcosa da combattere di molto profondo e radicato. È un discorso ampio, complesso da affrontare in modo serio, non con slogan». Riprendendo un accenno del ragazzo che gli ha posto la domanda, sui tanti migranti morti nel Mediterraneo, Fico ha commentato: «Purtroppo il nostro Mediterraneo è pieno di morti da tanti anni. Ci sono persone che partono dalle coste, in questo caso libiche, per arrivare sulle coste italiane ed europee. Lo ribadisco qui, negli ultimi 10 anni, le ong come Save the children e Medici senza frontiere, insieme alla Guardia Costiera italiana e alla Marina Militare italiana hanno fatto un lavoro straordinario di sicurezza e salvataggio in mare. Tant'è che meno di una settimana fa ho premiato due guardiacostieri che hanno salvato 500 e 900 vite». Il primo punto, per il presidente della Camera «è salvare vite in mare sempre e comunque. Poi si deve imparare a gestire l'accoglienza e l'integrazione, perché l'accoglienza senza integrazione diventa una miseria sociale e crea scontri fra gli individui; il terzo punto è che l'accoglienza la deve fare tutta Europa insieme all'Italia. Dobbiamo metterci in contrapposizione a tutti quei Paesi, detti di Visegrad che non vogliono quote di accoglienza proporzionale». Per Fico «se avessimo un'Europa solidale che cercasse di integrare, che lavorasse insieme su queste questioni, anche le emergenze non esisterebbero più. Dobbiamo volerlo tutti insieme fuori dagli interessi economici e nazionali. Sennò ci troviamo noi soli a gestire un'emergenza molto alta, anche se non è il caso dell'ultimo periodo. Dobbiamo cooperare con le ong, con i Paesi di tutta Europa e portare l'Europa ad avere una politica molto forte di solidarietà collettiva».

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA